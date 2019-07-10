Cadastros no site

Novo atacarejo na Serra vai abrir 150 vagas de emprego

Empreendimento deve ser inaugurado no 3º trimestre deste ano; investimento é de R$ 18 milhões

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:00 - Atualizado há 6 anos

Nova loja de Atacarejo na Serra, o Atacado Vem, que será construído na Serra Crédito: Divulgação/Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho, controlador das marcas Extrabom, Extraplus, Hortomercado e Extracenter, vai abrir um estabelecimento no segmento de atacarejo no bairro José de Anchieta, às margens da BR 101, na Serra, que vai disponibilizar 150 vagas de emprego. Batizado de Atacado Vem, o empreendimento tem inauguração prevista para o 3º trimestre de 2019.

VAGAS

- Repositor;

- Operador de empilhadeira;

- Caixa;

- Açougueiro;

- Padeiro;

- Estoquista;

Também serão disponibilizadas vagas para outros profissionais. Para se candidatar será necessário ter pelo menos 18 anos. Algumas oportunidades dispensam obrigatoriedade de experiência na função.

COMO ENVIAR CURRÍCULOS

Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.atacadovem.com.br. A empresa não receberá currículos na Central Administrativa ou no canteiro de obras. As inscrições acontecerão apenas pelo site, onde o interessado deve deixar informações profissionais e contatos.

PROPOSTA

De acordo com o diretor-presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, a Atacado Vem chega ao mercado para oferecer aos capixabas uma nova opção de consumo, sobretudo, para famílias que possuem o hábito de estocar produtos essenciais, de uso contínuo e que buscam preço baixo.

“O sistema de atacarejo permite ofertar condições especiais para compras de volume e maior economia. Existe um público interessado neste tipo de experiência e, por isso, vamos complementar os serviços da nossa Rede, a partir do lançamento do Atacado Vem.

INVESTIMENTO

Com investimento da ordem R$ 18 milhões, a loja ocupará um terreno de 13 mil m², sendo 3.500 m² de área de venda. Terá ambiente totalmente refrigerado, estacionamento amplo e privativo para motos, carros e bicicletas e acessibilidade para clientes com mobilidade reduzida.

O atacarejo contará com 8 mil produtos em seu sortimento, ofertando itens resfriados, congelados, verduras, frutas, legumes, produtos de limpeza e higiene pessoal, com destaque para a oferta dos setores de bebidas, padaria, açougue e Food Service, este último direcionado aos pequenos e médios comerciantes com sortimento de embalagens institucionais, conservas, maionese, ketchup, trigo e embalagens descartáveis variadas.

PREÇOS

Com relação ao sistema de precificação, o Atacado Vem promete ter condições especiais de preço de acordo com o volume comprado (do mesmo item), ou seja, quanto maior o volume, maior será o desconto aplicado. Todas as gôndolas terão etiquetas de preço com o valor de cada item no varejo (unidades) e atacado (a partir de uma determinada quantidade).

As compras institucionais (com CNPJ) terão condições diferenciadas na loja e também no televendas. O pagamento, no entanto, será igual ao modelo utilizado em supermercados convencionais. As compras poderão ser realizadas à vista em dinheiro, cartão de débito ou crédito, nas principais bandeiras ou por meio de tíquete de alimentação.

