Nova política: Petrobras pode se tornar grande pagadora de dividendos

Mudança importante na sua política de remuneração aos acionistas deve credenciar a empresa para se tornar uma grande pagadora do lucro distribuído

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 18:11 - Atualizado há 6 anos

Produção de gás natural da Petrobras Crédito: Agência Petrobras

A Petrobras fez uma mudança importante na sua política de remuneração aos acionistas, o que deve a credenciar para se tornar uma grande pagadora de proventos, colocando-a entre as maiores da Bolsa. A alteração foi aprovada pelo conselho de administração da empresa nesta semana. No entanto, especialistas pedem paciência aos investidores, uma vez que, para que a nova tabela entre em vigor, a companhia precisa reduzir seu endividamento bruto abaixo de R$ 60 bilhões. E, segundo os analistas do mercado, isso não deve acontecer antes de 2021.

Pela nova diretriz, a Petrobras passa a condicionar sua dívida bruta como parâmetro para pagamento de proventos aos investidores que detém ações preferências (PN) da companhia. Assim, se a dívida bruta da petroleira estiver abaixo de US$ 60 bilhões, incluindo os compromissos relacionados a arrendamentos mercantis, a empresa poderá distribuir 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos.

Por outro lado, caso o valor da dívida bruta esteja acima de US$ 60 bilhões, a Petrobrás poderá distribuir os dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei e no Estatuto Social, o que acontece hoje.

LUCRO DISTRIBUÍDO

Os dividendos são parte do lucro das empresas distribuído periodicamente aos acionistas. Geralmente, empresas que são boas pagadoras estão em estágio de crescimento avançado, não necessitando de tantos investimentos para financiar sua expansão.

A novidade agradou o mercado. Os analistas reiteraram o comunicado divulgado pela petrolífera, segundo o qual a regra torna o cálculo de pagamento de dividendos mais objetivo e transparente para quem detém ações preferenciais (PN) da estatal.

