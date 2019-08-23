Home
>
Economia (BR)
>
Nova CPMF onera indústria e agronegócio, mostra estudo

Nova CPMF onera indústria e agronegócio, mostra estudo

Por outro lado, haverá queda na tributação de setor da construção, do comércio e de várias atividades de serviços, como informação e comunicação, transportes, e outras.