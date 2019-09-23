Home
Economia (BR)
No ES, secretário do Tesouro defende rever de despesas obrigatórias

Para Mansueto Almeida, a difícil aplicação das verbas deste tipo pelos governos e sua impossibilidade de serem passadas a outras áreas acaba travando sua utilização