Único apostador ganha prêmio de R$ 30 milhões na Mega-Sena

Os números sorteados foram: 08 - 23 - 25 - 39 - 43 - 44

Agência Brasil

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 01:31

 - Atualizado há 6 anos

Uma única aposta, feita no Rio de Janeiro (RJ), acertou os seis números do concurso 2.176 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6).

Os números sorteados foram: 08 - 23 - 25 - 39 - 43 - 44. O prêmio é de R$ 30,5 milhões.

A quina teve 61 acertadores, cada um receberá R$ 32,54 mil. A quadra teve 4.688 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 604,95.

O próximo concurso, com sorteio na quinta-feira (8), tem uma expectativa de prêmio de R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas pela internet ou casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. A aposta mínima única custa R$ 3,50.

