Nestlé reavalia compra de carne e cacau em reação ao fogo na Amazônia

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 18:04
- Atualizado há 6 anos
A Nestlé está reavaliando a compra de carne e cacau de seus fornecedores no Brasil em meio a preocupações com as queimadas na Amazônia e a possível ligação dos incêndios com a atividade agropecuária da região. A gigante de alimentos quer ter certeza de que os produtos que importa do Brasil não contribuem para a destruição da Amazônia.
"Estamos usando uma combinação de ferramentas, incluindo mapeamento da cadeia de suprimentos, certificação, monitoramento por satélite e verificação em terra", disse um porta-voz da Nestlé.
A empresa informou nesta quarta-feira, 27, que "tomará ações corretivas quando necessário", se os fornecedores estiverem violando seus padrões. A multinacional suíça de alimentos adquire óleo de palma, soja, carne e cacau do Brasil. Em 2010, a companhia se comprometeu a não adquirir produtos que gerassem desmatamento.
Vans, Kipling e outras 16 marcas já haviam informado que suspenderam compra de couro do Brasil em reação às queimadas na Amazônia.
