Nestlé reavalia compra de carne e cacau em reação ao fogo na Amazônia

Por conta da repercussão das queimadas na Amazônia e a possível ligação dos incêndios com a atividade agropecuária da região, empresas avalia a importação

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 18:04

 - Atualizado há 6 anos

Cacau

A Nestlé está reavaliando a compra de carne e cacau de seus fornecedores no Brasil em meio a preocupações com as queimadas na Amazônia e a possível ligação dos incêndios com a atividade agropecuária da região. A gigante de alimentos quer ter certeza de que os produtos que importa do Brasil não contribuem para a destruição da Amazônia.

"Estamos usando uma combinação de ferramentas, incluindo mapeamento da cadeia de suprimentos, certificação, monitoramento por satélite e verificação em terra", disse um porta-voz da Nestlé.

> Crise na Amazônia pode ter impacto bilionário nas exportações do ES

A empresa informou nesta quarta-feira, 27, que "tomará ações corretivas quando necessário", se os fornecedores estiverem violando seus padrões. A multinacional suíça de alimentos adquire óleo de palma, soja, carne e cacau do Brasil. Em 2010, a companhia se comprometeu a não adquirir produtos que gerassem desmatamento. 

Vans, Kipling e outras 16 marcas já haviam informado que suspenderam compra de couro do Brasil em reação às queimadas na Amazônia.

