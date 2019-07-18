Navio onde morreram tripulantes manobrou rumo a Vitória às 7 da manhã

Publicado em 18 de julho de 2019 às 18:02
- Atualizado há 6 anos
O navio mercante AP DUBRAVA, com bandeiras das Ilhas Marshall, fez uma manobra em direção ao Porto de Vitória por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira (18). As informações são do Marine Traffic, site que monitora o movimento de embarcações no mundo.
Cinco tripulantes da embarcação passaram mal e dois morreram. O navio, de 180 metros de comprimento por 32 metros de largura, está atracado a cerca de 10 quilômetros de Vitória. As vítimas foram resgatadas de helicóptero.
As últimas 24 horas de deslocamento do navio aparecem no radar como na imagem abaixo.
O site apresenta os horários em UTC, a sigla de Coordinated Universal Time, três à frente do horário de Brasília. A manobra em direção a Vitória foi feita por volta das 10 horas (UTC). Portanto, perto das 7 horas do horário local.
De acordo com a Marinha do Brasil, a tripulação solicitou socorro quando estava a cerca de 296 quilômetros da costa do Espírito Santo. O Espírito Santo não era destino da embarcação, que seguia da Argentina para Las Palmas, um território da Espanha localizado nas Ilhas Canárias.
O navio é relativamente novo. Foi construído em 2015, segundo as informações públicas disponíveis sobre ele.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o