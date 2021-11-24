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Tesouro Nacional

Não houve melhora na percepção de risco para o Brasil em outubro, diz Tesouro

Apesar do cenário externo em outubro ter sido favorável para os mercados emergentes, o Brasil continuou em uma situação de volatilidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 nov 2021 às 16:32

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:32

Economia, crise e desenvolvimento
Economia, crise e desenvolvimento Crédito: Freepik
O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Luis Felipe Vital, avaliou nesta quarta (24), que, apesar do cenário externo em outubro ter sido favorável para os mercados emergentes, o Brasil continuou em uma situação de volatilidade devido aos questionamentos domésticos com a direção da política fiscal no mês passado.
"Outubro teve um noticiário bastante intenso no cenário externo, com pressões de energia, percepção de inflação maior e menor crescimento global, e com os Bancos Centrais se preparando para a retirada de estímulos. Por outro lado, os índices de ações tiveram altas e balanços corporativos vieram mais positivos que o esperado. Então, no conjunto, o mês de outubro teve uma melhora na percepção de risco para emergentes, mas não para Brasil", destacou.
Segundo Vital, o mercado de juros brasileiro seguiu bastante pressionado no mês passado. Enquanto a parte curta da curva reagiu a mudanças de expectativas na política monetária - com um aperto mais forte na Selic -, os papéis mais longos reagiram bastante ao noticiário fiscal.
"As discussões sobre a PEC dos precatórios e os ajustes no teto de gastos impactaram a percepção de risco dos investidores e se traduziram em juros mais altos. As taxas praticadas nos leilões foram aumentando ao longo de outubro", apontou. Vital citou a taxa da LTN de 24 meses, passou de 9,65% no começo de outubro para 12,04% no último leilão do mês.

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