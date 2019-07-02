'Não há perspectiva de incluir Estados', diz Casagrande sobre reforma

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , disse nesta terça-feira (2) que não tem expectativas de que servidores de Estados e municípios sejam reinseridos no texto da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara.

relatório original, ele havia excluído Estados e municípios da reforma conforme previa o governo. Desde então, governadores têm tentado se articular para fazer o item voltar ao texto, mas Casagrande admitiu que o grupo está tendo dificuldades. Está marcada para o fim da tarde desta terça a leitura pelo relator da versão complementar do texto. Em junho, noconforme previa o governo. Desde então, governadores têm tentado se articular para fazer o item voltar ao texto, mas Casagrande admitiu que o grupo está tendo dificuldades.

"nfelizmente ainda não temos uma posição definitiva e nem um sinal do que vai acontecer. Na comissão não há muitas perspectivas, mas assim mesmo, na reunião, o presidente Rodrigo Maia ficou de conversar com os lidere" Renato Casagrande, governador do ES - Cargo do Autor

Em vídeo, Casagrande disse que todos os governadores estão apoiando o texto e que a dificuldade se daria por causa dos deputados, que não querem votar as mudanças para o funcionalismo estadual e municipal. Reverter isso, segundo ele, "não é um processo fácil".

"stamos com dificuldade. Não é um processo fácil porque há muitas disputas locais nos Estados onde parlamentares estão resistentes a votar, em alguns Estados do Nordeste em especial, porque desejam que esse debate seja feito nas Assembleias Legislativas para diminuir o desgaste a eles com relação aos servidores estaduais e municipais" Renato Casagrande, governador do ES - Cargo do Autor

Após a reunião, o deputado Samuel Moreira afirmou que "talvez o melhor" seja deixar para o plenário da Câmara o debate sobre incluir Estados e municípios nas novas regras de aposentadoria, sinalizando que de fato manterá fora do relatório a reinclusão desses entes.

Líderes que representam a maioria da Câmara não querem aprovar medidas para ajudar no ajuste de contas de governadores e prefeitos que fazem campanha contra quem vota a favor da reestruturação do sistema de aposentadorias.

Mais chances

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Em entrevista coletiva após a reunião em Brasília, o governador capixaba afirmou que na avaliação de algumas lideranças de Estados e partidárias, será "mais fácil" reincluir os Estados na reforma no plenário do que na comissão especial.

Isso porque se faz uma avaliação de que a proposta já tem "uma oposição muito consolidada na comissão", conforme disse Casagrande, que ressaltou que os governadores reforçaram o apoio à reforma e comprometeram-se a buscar votos.

Ele ainda defendeu que a aplicação igual em todos os entes das novas regras para a aposentadoria de servidores é uma questão de bom senso. "O ambiente e as condições de trabalho de todos os servidores públicos, de qualquer nível, são muito semelhantes. É muito adequado, natural e de bom-senso que todos os servidores do Brasil sejam incluídos nas mesmas regras".

No Senado

Senado. "Tentaremos todas as alternativas", afirmou. Na segunda-feira (1º), em entrevista ao Gazeta Online, Renato Casagrande falou que se não conseguir a inclusão nem no plenário, os governadores ainda farão um esforço para aprovação do dispositivo no. "", afirmou.

Na ocasião, questionado sobre se caso a reforma fosse aprovada excluindo os governos regionais, Casagrande afirmou que há a possibilidade de que ela seja feita localmente.