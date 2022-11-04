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Corte global

Musk inicia onda de demissões no Twitter e remove folgas do calendário

Cerca de metade dos 7,5 mil funcionários devem ser desligados da empresa, comprada pelo bilionário; aviso sobre demissões foi enviado por e-mail
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 18:41

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 18:41

SÃO PAULO, SP - O bilionário e CEO do Twitter, Elon Musk, iniciou um processo de demissão de cerca de metade dos 7.500 funcionários, segundo a AFP e o Washington Post. Em e-mail enviado aos colaboradores da empresa, é dito que será iniciado "o difícil processo de reduzir nosso quadro global nesta sexta-feira".
A mensagem diz que todos os funcionários receberiam notícias nesta sexta (4) pela manhã, quando seriam abertos os escritórios na Califórnia, nos Estados Unidos, mas sem especificar quantos serão afetados. Para quem mantiver o emprego, será notificado pelo e-mail profissional. Para quem for demitido, a mensagem chegará pelo e-mail pessoal.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
Nesse processo, não haverá ninguém nas instalações da empresa em São Francisco, na Califórnia. O e-mail enviado nesta quinta (3) diz que os escritórios estarão temporariamente fechados e que os crachás de acesso serão desativados para "garantir a segurança de cada funcionário bem como os sistemas do Twitter e dados de clientes".
Sem folgas e fim do trabalho remoto. Após o início do processo de demissão dos funcionários do Twitter, Musk também tirou os dias de descanso da equipe. De acordo com a Bloomberg e a Business Insider, os colaboradores não haviam sido comunicados previamente sobre essa decisão.

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Nos últimos dias, os funcionários perceberam que as folgas regulares na empresa — chamadas de "dias de descanso" — foram removidas dos calendários. Além disso, fontes da Business Insider alegaram que houve "absolutamente zero" comunicação da liderança da empresa desde a aquisição de Musk.
Os colaboradores deveriam perguntar diretamente a seus líderes sobre as mudanças em relação às folgas, e os gerentes confirmaram que os "dias de descanso" não fazem mais parte do calendário.
Seguindo o que fez na Tesla, Musk também pretende encerrar a política de trabalho remoto do Twitter. A rede social foi uma das primeiras empresas a adotar essa modalidade de trabalho em casa "para sempre" em 2020, com a pandemia de Covid-19.

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