Home
>
Economia (BR)
>
Mulheres da periferia têm workshop de finanças pessoais em Vitória

Mulheres da periferia têm workshop de finanças pessoais em Vitória

Muitas negras e de periferia, algumas vítimas de violência doméstica, elas estão aprendendo a lidar melhor com o dinheiro e conseguir ter um planejamento financeiro