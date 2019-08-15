Home
MPT lança Observatório da Diversidade e da Igualdade de Oportunidade

A procuradora Valdirene Assis, coordenadora da iniciativa, diz que o objetivo é estimular as empresas a alterar as estruturas internas discriminatórias e racistas