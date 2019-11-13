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Governo Bolsonaro

MP do Verde Amarelo acaba com registro profissional de jornalista

A MP é válida também para os publicitários, radialistas, químicos, arquivistas e até guardador e lavador de veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 21:16

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 21:16

O governo acabou com a exigência de registro profissional para jornalistas, publicitários, radialistas, químicos, arquivistas e até guardador e lavador de veículos Crédito: Agência Brasil
O governo aproveitou a medida provisória que cria o programa Verde Amarelo para acabar com a exigência de registro profissional para jornalistas, publicitários, radialistas, químicos, arquivistas e até guardador e lavador de veículos.
Em relação aos jornalistas, a MP acaba ainda com a exigência legal de diploma de jornalismo para o exercício de algumas funções. A medida ainda revoga leis que regulamentam o exercício de profissões como corretor de seguro e guardador e lavador de carros - uma lei de 1975 exigia o registro na Delegacia Regional do Trabalho para guardar e lavar veículos automotores.

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