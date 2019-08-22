Home
Moraes vota a favor da redução de jornada e salários de servidores

Ministro do STF diz que Constituição prevê que em situações extremas pode ocorrer demissão de servidores públicos e que a LRF permite a flexibilização da jornada e dos salários