Pedido da AGU

Moraes determina investigação sobre operação de dólares no dia de tarifaço de Trump

Procedimento vai tramitar de forma autônoma e será relatado pelo ministro por relação com inquérito contra Eduardo Bolsonaro

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) , determinou nesta segunda-feira (21) a abertura de uma investigação sobre o suposto uso de informações privilegiadas por investidores no dia do anúncio de sobretaxas de 50% a produtos brasileiros feito pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump .>

O pedido da AGU ocorreu após uma reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, noticiar um suposto movimento estranho de compra e venda de dólares que poderia indicar o crime de transações financeiras com informação privilegiada.>

Na reportagem do JN, o dono de um fundo de investimentos em Nova York aponta um volume de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões em compra de dólares horas antes do anúncio da sobretaxa de Trump, num movimento considerado abrupto.>