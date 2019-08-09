Home
Ministro: governo quer "desmamar" caminhoneiros da tabela de frete

Afirmação é de Tarcísio de Freitas, que disse ainda querer acordos para que tabulação suma com o tempo. Tabela criada por governo para servir de parâmetro tem sido criticada