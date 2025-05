Gripe aviária

Ministério mantém exportação de frango fora da China e União Europeia

Governo informou que países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas já aprovaram embargo limitado ao município gaúcho

Publicado em 16 de maio de 2025 às 20:45

BRASÍLIA - O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) mantém ativas, até o momento, as exportações de frango e ovos para todos os países que adquirem esses produtos do Brasil. A paralisação das vendas só afetou, até agora, os acordos com China e países da União Europeia, que representam cerca de 15% das vendas desses produtos ao exterior. A Argentina também suspendeu, nesta sexta (16), as importações de produtos e subprodutos aviários do Brasil.>

O ministério informou, por nota, que países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas, por exemplo, já aprovaram a regionalização do caso de gripe aviária identificado em Montenegro (RS). Isso significa que produtos de outras cidades gaúchas e regiões do país continuam a exportar normalmente.>

"Para respeitar os acordos firmados com a China e a União Europeia, as exportações ficam restritas ao país todo", declarou o Mapa, por meio de nota. "Portanto, não há restrição generalizada da exportação de produtos de aves do Rio Grande do Sul.">

Brasil é o maior produtor e exportador de carnes de aves do mundo Crédito: Agência Brasil

O Mapa afirmou que tem trabalhado para que nas negociações de acordos sanitários internacionais os países parceiros reconheçam o princípio de regionalização, preconizado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), restringindo a exportação aos 10 quilômetros de raio do foco. "Contudo há reconhecimentos pelos países de diferentes tipos de regionalização como por município ou por estado", declarou. >

>

"Tendo em vista que o Brasil é o maior produtor e exportador de carne de aves do mundo, que possui dimensões continentais com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com longas distâncias e deslocamentos, reiteramos a importância de se reconhecer a regionalização para o caso", afirmou o ministério.>

O que é gripe aviária e quais os riscos

O QUE É O H5N1?>

É uma variante do vírus da gripe comum, integrante da família influenza. A variação H5N1 é comum em aves.>

QUAL A LETALIDADE EM AVES?>

Extremamente alta, segundo o professor da Faculdade de Medicina Veterinária da USP Paulo Eduardo Brandão. O vírus é transmitido rapidamente, e o número de mortes costuma ser ainda maior em granjas, que concentram muitos animais em um espaço pequeno.>

ESSE VÍRUS É NOVO?>

Não. Um ancestral dele é conhecido desde 1996 por infectar gansos. No Brasil, há registro de casos em animais silvestres desde 2023.>

É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES?>

Sim. Comer produtos de um animal contaminado não transmite o vírus para humanos.>

O VÍRUS PODE CONTAMINAR HUMANOS DE ALGUMA FORMA?>

A forma de transmissão da influenza é via gotículas aerossóis de espirros e fezes. Assim, há uma pequena chance de isso acontecer por meio do contato direto com animais vivos contaminados ou locais de criação.>

OUTROS ANIMAIS PODEM SER INFECTADOS?>

Nos Estados Unidos, já houve registro de infecção de bovinos, e pessoas contraíram a doença após contato com o gado. No Chile, houve contaminação de leões marinhos.>

O QUE FEZ O GOVERNO BRASILEIRO?>

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro (RS). A pasta também trabalha no rastreio da produção do estabelecimento onde foi confirmado o caso.>

POR QUE O VÍRUS PODE GERAR EMBARGOS COMERCIAIS?>

Os países têm políticas de suspensão de importações de lugares onde houve detecção de gripe aviária para evitar a entrada do vírus em zonas livres da doença.>

A SITUAÇÃO PODE SAIR DE CONTROLE?>

Sim. Para a veterinária especialista em zoonoses Paula Giaffone, os Estados Unidos são um exemplo negativo. "Nos EUA, a situação está realmente complicada, o vírus se espalhou por granjas, atingiu rebanhos leiteiros e é encontrado até em testes de água, nos sistemas de distribuição de água.">

HÁ REFLEXOS PARA O CONSUMIDOR?>

A gripe aviária já levou ao sacrifício de mais de 120 milhões de aves nos Estados Unidos e é um dos principais fatores responsáveis pela alta no preço dos ovos no país.>

