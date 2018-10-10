Mesmo premiadas, empresas não podem perder o foco no futuro

Empresários e agências de publicidade e marketing participaram do lançament Crédito: guilherme ferrari

O Marcas de Valor 2018, lançado na terça-feira (09) na Rede Gazeta, terá como tema ”Ser marca de valor não é o fim de um ciclo. É o começo”, que destaca a importância das empresas bem qualificadas não perderem o foco no futuro, e buscar constantemente soluções para acompanhar as inovações do mercado.

O prêmio aponta as marcas mais qualificadas para os consumidores, sendo um excelente parâmetro para mostrar a força dessas empresas no mercado. Além disso, ajuda no direcionamento das novas estratégias que cada marca precisa para melhorar a atuação.

O lançamento da 9ª edição do projeto, que é uma parceria entre A GAZETA e o instituto Futura, teve como convidado o publicitário e escritor Stalimir Vieira, que falou sobre as marcas presentes na história de cada pessoa, seja de forma positiva ou negativa, e que ficam na memória e são referência.

“Desde que nascemos nos deparamos com marcas que fazem parte da nossa vida, e que ao longo do tempo criamos sentimentos que remetem a esses produtos e serviços, e assim há uma integração com a nossa história”, explicou.

Participaram do lançamento empresários das marcas citadas na pesquisa e representantes das agências de publicidade e marketing.

Neste ano, a pesquisa foi realizada com 1600 pessoas, acima de 16 anos; foram citadas 113 marcas, divididas em 24 segmentos. E para base de análise, são pesquisados atributos como qualidade, inovação, credibilidade, atendimento ao cliente, embalagem, relacionamento com as comunidades, cuidado com o meio ambiente, infraestrutura, imagem e disponibilidade e facilidade de encontrar.

IMPORTÂCIA

Para o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, o prêmio Marcas de Valor destaca como os consumidores medem a atuação de cada marca, que vai muito além qualidade. “A pesquisa aponta a visão dos clientes sobre atributos importantes das marcas que fazem parte do seu dia a dia, e que está diretamente ligado ao envolvimento com o produto ou serviço. A pesquisa também mostra a percepção das pessoas sobre as ações na relação da empresa com a sociedade, como no caso da preocupação com o meio ambiente”, disse.

Já o diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, Márcio Chagas, chama a atenção para o trabalho mais abrangente que o Marcas de Valor realiza ao tornar as marcas premiadas referências, assim como ajuda as empresas nos planejamentos futuros de investimentos.