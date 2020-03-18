Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa de São Paulo cai 10,26% e volta a interromper o pregão
Efeito coronavírus

Bolsa de São Paulo cai 10,26% e volta a interromper o pregão

Assim como as Bolsas de Valores, o preço do barril de petróleo também opera em queda, sendo vendido a US$ 28, um recuo de 2,85%

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:00
Bolsas de Valores de todo o mundo operam em queda Crédito: IStock
A Bolsa de São Paulo alcançou 10,26% de queda no início da tarde desta quarta-feira (18) e voltou a interromper as atividades. Este é o 6º "circuit braker" desde o início da crise provocada pelo coronavírus. Durante toda a manhã a Bolsa registrou quedas que variavam entre 8% e 5%. No íncio da tarde, porém, as perdas se intensificaram.
A interrupção do sistema aconteceu às 13h18 e voltará a operar  dentro pouco antes das 14h. O índice está com 66.961 pontos. Caso as ações continuem a cair, um novo circuit braker será acionado  para que isso aconteça é necessário que as ações caiam 15%. 

Veja Também

Saiba como funciona o circuit breaker na Bolsa de Valores

As Bolsas de Valores da Ásia e Europa registram queda em mais um dia de instabilidade do mercado internacional. Assim como as Bolsas, o preço do barril de petróleo também opera em queda, sendo vendido a US$ 26. Existe a expectativa de que a Bolsa brasileira passe por mais um dia difícil, com possibilidade de voltar a ativar o circuit braker. O mercado futudo do Ibovespa abriu com queda de 7%.

Veja Também

Investimentos: o que fazer com a bolsa de valores em queda livre?

Entre os mercados que já encerraram, a maior queda foi registrada em Sydney, na Austrália. Lá, a queda foi de 6,43%. Na sequência aparecem a Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, (-4,86%), Xangai, na China, (-1,83%) e Tóquio, no Japão, (-1,68%).
As Bolsas europeias seguem os trabalhos e também operam em baixa. A Bolsa de Londres registra queda de 4,74%, seguida pelas bolsas de Paris (-4,73%), Frankfur (-4,45%) e Madri (-3,96%).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados