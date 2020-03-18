Bolsa de São Paulo cai 10,26% e volta a interromper o pregão

Bolsas de Valores de todo o mundo operam em queda Crédito: IStock

A Bolsa de São Paulo alcançou 10,26% de queda no início da tarde desta quarta-feira (18) e voltou a interromper as atividades. Este é o 6º "circuit braker" desde o início da crise provocada pelo coronavírus . Durante toda a manhã a Bolsa registrou quedas que variavam entre 8% e 5%. No íncio da tarde, porém, as perdas se intensificaram.

A interrupção do sistema aconteceu às 13h18 e voltará a operar dentro pouco antes das 14h. O índice está com 66.961 pontos. Caso as ações continuem a cair, um novo circuit braker será acionado  para que isso aconteça é necessário que as ações caiam 15%.

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As Bolsas de Valores da Ásia e Europa registram queda em mais um dia de instabilidade do mercado internacional. Assim como as Bolsas, o preço do barril de petróleo também opera em queda, sendo vendido a US$ 26. Existe a expectativa de que a Bolsa brasileira passe por mais um dia difícil, com possibilidade de voltar a ativar o circuit braker. O mercado futudo do Ibovespa abriu com queda de 7%.

Entre os mercados que já encerraram, a maior queda foi registrada em Sydney, na Austrália. Lá, a queda foi de 6,43%. Na sequência aparecem a Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, (-4,86%), Xangai, na China, (-1,83%) e Tóquio, no Japão, (-1,68%).