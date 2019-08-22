Home
Marca Walmart mudará de nome no Espírito Santo

Unidade da Reta da Penha em Vitória será mantida, mas passará por reforma para receber nova marca. Já a loja do Sam's Club, que pertence ao mesmo grupo, também será reformada, mas manterá a bandeira