Mais de 170 mil capixabas poderão receber o PIS/Pasep

As datas de pagamentos dos benefícios começam no dia 19 de agosto.

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 23:54 - Atualizado há 6 anos

Governo divulgou nesta segunda o calendário de pagamento do PIS/Pasep Crédito: Divulgação/Caixa

Além dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), foi divulgado nesta segunda (5) também o cronograma de pagamentos das cotas do PIS/Pasep. São mais de 170 mil beneficiados no Espírito Santo. As datas de pagamentos dos benefícios começam no dia 19 de agosto.

No Espírito Santo, serão 156.558 trabalhadores que poderão fazer o resgate. No total, o montante é de R$ 231,9 milhões só pelo Programa Integração Social (PIS), da Caixa Econômica Federal. O número abrange funcionários públicos e empregados do setor privado.

Já no caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são 19.743 capixabas que poderão fazer a retirada. Ele tem como beneficiários os funcionários públicos e é pago pelo Banco do Brasil. Serão liberados deste programa R$ 50,71 milhões.

Todos os participantes cadastrados no PIS/Pasep até 04/10/1988 que possuam saldo poderão sacar os valores. Para o participante saber se tem direito às cotas, bem como o saldo restante, basta acessar os portais do Pasep ou do PIS.

A expectativa é que R$ 22,8 bilhões sejam liberados para cotistas de ambos os programas em todo Brasil para 11,9 milhões de cotistas.

VEJA BENEFICIÁRIOS DO PIS NO ES

COMO SABER O SALDO E SACAR

Todos os cotistas do Fundo PIS/Pasep poderão realizar os saques de suas cotas por prazo indeterminado. Anteriormente, para efetuar o saque, o participante deveria ter idade mínima de 60 anos ou estar enquadrado em um dos demais motivos de saque como: aposentados; na condição de invalidez; militar reformado ou da reserva; portador de HIV/AIDS ou de neoplasias malignas; e beneficiários de amparo social.

Para o participante saber se tem direito às cotas, bem como o saldo restante, basta acessar os portais do Pasep ou do PIS.

No caso do PIS, pagamentos poderão ser realizados por meio de crédito em conta na Caixa, com o Cartão do Cidadão e senha nas Lotéricas, Caixa Aqui e terminais de Autoatendimento ou nas agências Caixa.

Já no caso do Pasep, aqueles que tiverem conta corrente ou poupança no BB terão o depósito feito automaticamente no dia 19 de agosto. Esse público, de aproximadamente 30 mil participantes, não precisará realizar qualquer procedimento para receber o dinheiro.

Os cotistas clientes de outras instituições financeiras, com saldo de até R$ 5 mil, poderão transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir do dia 20 de agosto. A opção de transferência disponibilizada pelo BB pode ser realizada tanto via internet, pelo portal do Pasep, quanto pelos terminais de autoatendimento.

Os demais cotistas, assim como herdeiros e portadores de procuração legal poderão realizar os saques diretamente nas agências do BB, a partir do dia 22 de agosto.

Os beneficiários legais, na condição de herdeiros, podem comparecer nas agência portando documento oficial de identificação e outro que comprove sua condição de sucessor para realizar o saque. Também está apto a retirar o saldo representante legal do cotista, mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque de valores.

FGTS

A partir do dia 13 de setembro, quase dois milhões de trabalhadores no Espírito Santo poderão fazer o chamado “saque imediato” até R$ 500 de cada conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seja ativa ou inativa. O calendário, divulgado nesta segunda-feira (5) pela Caixa, prevê pagamentos até março do ano que vem.

Serão 1.982.435 trabalhadores que terão direito ao resgate no Espírito Santo. Para 81% deles, ou seja, para 1.605.772 pessoas, o saque irá zerar todo o saldo do fundo, já que elas possuem menos de R$ 500 de saldo do FGTS.





