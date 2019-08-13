Home
Lucro do Banestes cai 27% no segundo trimestre deste ano

Resultado líquido foi de R$ 46 milhões contra R$ 63 milhões do período anterior. No segundo semestre, banco lucrou R$ 109 milhões, crescimento de 34,2% em relação ao mesmo período de 2018