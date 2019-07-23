Qualificação

Último dia de inscrição para quase 5 mil vagas em cursos gratuitos

Oportunidades são para 38 cursos presenciais em Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Guarapari, Aracruz e Santa Leopoldina

Publicado em 23 de julho de 2019 às 19:09 - Atualizado há 6 anos

Os interessados em aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou adquirir um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. As inscrições para os cursos do Programa Qualificar ES terminam nesta quarta-feira (24). São 4.895 vagas em 38 cursos presenciais.

As oportunidades são para quem tem mais de 16 anos e mora na Grande Vitória, em Aracruz ou em Santa Leopoldina. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde, a exigência é ter idade mínima de 18 anos.

O Qualificar ES Indígena exige que o participante tenha como requisito ser do grupo étnico indígena. E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os candidatos devem morar preferencialmente no bairro onde está sendo oferecida a qualificação.

As inscrições podem ser feitas no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

Aracruz

QUALIFICAR ES INDÍGENA

Local do curso: Associação Indígena Tupinikim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, KM 2, Aldeia Caieira Velha.

Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30).

Cariacica

Local do curso: Fundação Fé & Alegria, Rua Vitória, 353, Nova Esperança.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de departamento pessoal (25), recepcionista (25) e auxiliar de estoque e armazenamento (25).

Local do curso: EMEF Padre Anthonius Lute, Rua Paraguai, 16, Nova Esperança.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30) e operador de caixa (30).

Local do curso: EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Cursos: Atendimento ao cliente (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e marketing: divulgando o seu negócio (35)

Local do curso: Multivix - Campo Grande, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), maquiador (35) e informática (40).

Local do curso: EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé.

Cursos: Recepcionista (40), balconista de farmácia (40), marketing: divulgando o seu negócio (40), cuidador de idosos (40), auxiliar de recursos humanos (40) e inglês (40).

Local do curso: EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.

Cursos: Informática (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), informática (30) excel (30) e recepcionista (30).

Local do curso: EMEF Rosa Penha, Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.

Cursos: Assistente de secretaria escolar (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresaS (30).

Local do curso: EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (35), decoração (35) e recreador (35).

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40).

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.

Cursos: Auxiliar de recursos humanos (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), gestão financeira de pequenas e medias empresas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30)

Local do curso: Telecentro - Praça Ceu, Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha

Curso: Auxiliar de logistica e produção (40)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova rosa da Penha.

Cursos: Maquiador(20), design de sobrancelhas (20) e maquiador (20).

Guarapari

Local do curso: EEEFM Doutor Silva Mello, Parque da Areia Preta.

Cursos: Recepcionista (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresas (30).

Serra

Local do curso: EEEFM Marinete de Souza Lira, Feu Rosa

Cursos: Segurança do trabalho (40), maquiador (40), auxiliar de rotinas administrativas (40), auxiliar de logística (40) e recreador (40).

Local do curso: EEFM Jones José do Nascimento, Central Carapina

Cursos: Recreador (25), auxiliar de logística e produção (40) e balconista de farmácia (40).

Local do curso: EEEFM Professor João Antunes das Dores, Planalto Serrano

Cursos: Inglês (30), Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).

Local do curso: CRAS de Jardim Carapina

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40)

Local do curso: Rede de Atendimento Itegrado à Criança e ao Adolescente, Novo Horizonte.

Cursos: Segurança do trabalho (35), preparação de salgados (25), fotografia (35) e confeitaria (25).

Local do curso: EEEFM Campinho, Campinho da Serra I

Cursos: Recreador (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e berçarista (35)

Local do curso: EEEFM Vila Nova de Colares

Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (35), auxiliar de logística e produção (35) e auxiliar de recursos humanos (35).

Local do curso: Centro de Vivência São Patrício, Jacaraípe

Cursos: Almoxarifado (40), auxiliar de rotinas administrativas (40) e recreador (40)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Vida Plena, Serra Dourada II.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (35) e auxiliar de rotinas administrativas (35)

Local do curso: Igreja Casa de Oração - Ministério Aviamento, Jardim Bela Vista

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (20) e recreador (20).

Local do curso: Escola Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista

Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (30).

Viana

Local do curso: Centro de Qualificação Profissional de Viana, Centro

Cursos: Excel (30), inglês (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), recepcionista (30), informática (30), recreador (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), auxiliar de recursos humanos (30), informática (30), inglês (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de departamento pessoal (30).

Vila Velha

Local do curso: Casa do Menino, São Torquato

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).

Local do curso: UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)

Local do curso: EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II

Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica

Cursos: Confeitaria (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), preparação de salgados (30), doces para festas (30), maquiador (30)

Vitória

Local do curso: EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva. Bairro Da Penha

Cursos: Recepcionista (30), fotografia (30), cuidador infantil (30), inglês (30)

Local do curso: Associação de Moradores de Solon Borges

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), maquiador (30), auxiliar de logística e produção (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30)

Local do curso: EMEF Otto Ewald Júnior, Rua Daniel Abreu Machado, 549, Itararé

Cursos: Fotografia (30), marketing - divulgando o seu negócio (30)

Local do curso: Multivix - Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras

Curso: Excel (30)

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras.

Curso: Preparação de salgados (30)

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos, Avenida Hermínio Blackman, 439, Bonfim.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), recepcionista (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de recursos humanos (35)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus de Nazareth

Cursos: Maquiador (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30), costura (25), desing de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), decoração de festas (30), atendimento ao cliente (30)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: Centro de Artes e Esportes Unificados, Rua Vinte e Três de Abril, 35, Santo André

Cursos: Panificação (30), maquiador (35)

Santa Leopoldina

Local do curso: CRAS de Santa Leopoldina

Cursos: Preparação de salgados (30), doces para festas (30), biscoitos caseiros (30)

Local do curso: Universidade Aberta Brasl, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro

Cursos: Informática (30), excel (30), informática (30)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso: Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), costura (30), tecnica de vendas (30), confeccionador de lingerie e moda praia (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), artesão de pintura em tecido e bordado (30)

