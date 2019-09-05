2,5 mil lojas no ES

Lojas do ES dão desconto de até 70% na "Black Friday" brasileira

As ofertas começam nesta sexta-feira (06) e vão até o próximo dia 15. Na Grande Vitória, 2,5 mil lojas vão aderir à campanha. Em todo o Estado, estimativa é que 45 mil estabelecimentos comerciais entrem em promoção

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 20:32 - Atualizado há 6 anos

Promoção no comércio do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

Lojas de todo o Estado oferecerão descontos de até 70% durante a "Semana do Brasil". Aproveitando a comemoração da independência do país, celebrada em 7 de setembro, quase 2,5 mil lojistas da Grande Vitória reduziram os preços de seus produtos para estimular o consumo. As ofertas começam nesta sexta-feira (06) e vão até o próximo dia 15.

Comércios de rua e de shoppings participarão da campanha criada pelo governo federal para promover descontos em lojas físicas e virtuais de todo o Brasil. Essa será a primeira promoção, apelidada de a "Black Friday verde e amarela".

Será possível encontrar itens com desconto em lojas de roupas, mesa e banho, colchões, óticas, eletrônicos, papelarias, calçados e decoração.

Cerca de 300 lojas estão cadastradas no site que o governo federal criou. Na Grande Vitória, a expectativa é de que cerca de 2,5 mil lojas peguem carona na ação e também realizem promoções ao longo da semana, segundo a Federação do Comércio (Fecomércio).

A instituição também tem a previsão de que cerca de 45 mil lojas - metade dos estabelecimentos do Estado - ofereçam os descontos neste período.

Segundo o vice-presidente da federação, João Elvécio Faé, a expectativa é de que as ações da "Semana do Brasil" contribuam para que o desempenho do setor seja melhor do que o de agosto.

"As promoções são oportunidades para que o lojista libere o seu estoque já pensando em comprar novas mercadorias para as festas de final de ano, Natal e Ano Novo", comenta.

Shoppings da Grande Vitória

Em Vitória, no Shopping Jardins, uma loja vai oferecer até 50% de desconto nos produtos. Já no Shopping Vitória, 100 vão dar descontos de até 70%. Em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, serão vários estabelecimentos com até 70% off.

No Shoppings Mestre Álvaro, na Serra, algumas lojas vão reduzir o preço dos produtos em até 70%. No Shoppings Montserrat, também na Serra, várias redes também farão promoções como "leve três, pague dois". No Shopping Moxuara, em Cariacica, lojas também terão desconto de até 70%.

Dia de Glória

No comércio de rua de Vila Velha, as promoções começaram nesta quinta-feira (05) e vão se estender até domingo (8). O "Dia D Glória" é organizado pela Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória) e pela prefeitura da cidade.

Nos dias de promoção é possível encontrar lojas em liquidação peças de vestuário masculino, feminino e infantil, além de acessórios, utilidades domésticas e decoração.

Promoção em Linhares

Os estabelecimentos comerciais de Linhares também vão entrar no movimento de ofertas. Desta sexta-feira (06) até o dia 15 de setembro, os lojistas da cidade vão estar em liquidação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta