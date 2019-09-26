Home
>
Economia (BR)
>
Liberdade Econômica: Serra e Vila Velha já liberam empresas sem alvará

Liberdade Econômica: Serra e Vila Velha já liberam empresas sem alvará

Após lei ser sancionada, mais de 3.500 estabelecimentos considerados de "baixo risco" poderão abrir as portas até o fim do ano sem a necessidade de licenças nas duas cidades