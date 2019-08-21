Home
>
Economia (BR)
>
Liberdade Econômica: Senado aprova MP sem trecho sobre trabalho no domingo

Liberdade Econômica: Senado aprova MP sem trecho sobre trabalho no domingo

Item foi retirado após pedido de impugnação do senador capixaba Fabiano Contarato. Com aprovação, texto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro