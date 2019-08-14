Home
>
Economia (BR)
>
Liberdade econômica: Câmara conclui votação e texto vai para o Senado

Liberdade econômica: Câmara conclui votação e texto vai para o Senado

Casa derrubou 12 mudanças propostas por partidos em Medida Provisória, que libera trabalho aos domingos, muda registro de ponto e permite abrir empresas sem alvará