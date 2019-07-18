Home
>
Economia (BR)
>
Liberação de recursos do FGTS anima comércio e indústria capixabas

Liberação de recursos do FGTS anima comércio e indústria capixabas

O dinheiro poderá ser usado na liquidação de dívidas, diminuindo a inadimplência e aumentando poder de consumo dos trabalhadores

Publicado em 18 de julho de 2019 às 11:01

 - Atualizado há 6 anos

Os trabalhadores conseguirão usar o dinheiro para saldar dívidas e, com isso, voltar a ter poder de consumo. Crédito: Luísa Torre

A

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

liberação do saldo de contas ativas do FGTS

animou o comércio e a indústria capixaba. Segundo os setores, os trabalhadores conseguirão usar o dinheiro para saldar dívidas e, com isso, voltar a ter poder de consumo.

Segundo o vice-presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Espírito Santo (Fecomércio), João Elvécio Faé, no primeiro momento, o dinheiro sacado terá um destino certo.

Aspas de citação

Usar na liquidação de dívidas é muito importante para o comércio, porque vai diminuir a inadimplência do setor que ainda é muito grande devido ao número de desempregados

João Elvécio Faé, vice-presidente da Fecomércio
Aspas de citação

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C), nos primeiros três meses deste ano, 260 mil pessoas estavam sem emprego no Espírito Santo. Em junho, segundo a CDL Vitória, 714,4 mil pessoas estavam endividadas no Estado.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Léo de Castro, disponibilizar recurso para a população é sempre bom. Porém, ele adverte que uma série de outras medidas precisam ser tomadas pelo governo federal para que a economia reaja mais rapidamente.

>Liberação de FGTS é medida válida para impulsionar a economia?

“Já foi aprovado o Cadastro Positivo e o governo está apresentando seus investimentos para a sua carteira de infraestrutura, o que são sinais para o mercado”, conta o presidente.

Ainda de acordo com ele, apesar de precisas, essas são medidas pequenas. “Nós começamos o ano com uma expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) na ordem de 3% e hoje ela já está em 0,8%. Isso só confirma a tese de que para desenvolver a economia é preciso acelerar as reformas”, aponta.

> 716 mil no ES vão poder sacar até 35% do FGTS

Além da aprovação das reformas da Previdência e tributária, ainda é preciso que o país conquiste mais mercado internacionalmente e que os empresários voltem a investir no país, o que só deve ocorrer após essas reformas, ele acredita. (Siumara Gonçalves)

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

dinheiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais