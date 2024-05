Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Polishop

Empresa diz ter sido afetada pelo fechamento do comércio durante a pandemia de Covid-19 e pela alta dos juros

O juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), aceitou, segunda-feira (20), o pedido de recuperação judicial da Polishop . Procurada por meio de sua assessoria de imprensa para comentar o assunto, a empresa informou que não irá se manifestar no momento.

Na decisão, o juiz manteve a nomeação da Cabezón Administração Judicial como administradora judicial. Na prática, ela vai fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. A Polishop havia formulado o pedido de recuperação judicial no início deste mês.