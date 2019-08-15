Home
Juro do crédito imobiliário vai cair até 31,5%, diz Bolsonaro

O presidente disse que a medida preparada pela Caixa Econômica Federal "mudará a vida dos brasileiros" e deve estimular a geração de emprego no país