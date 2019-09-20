Home
José Barroso Tostes Neto será novo secretário da Receita Federal

Auditor fiscal aposentado substitui Marcos Cintra, demitido a pedido do presidente Jair Bolsonaro, após divergências em relação à inclusão de nova CPMF em reforma tributária