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Crise econômica

Intenção de Consumo das Famílias cai 0,6% em fevereiro, diz CNC

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo(CNC), a incerteza econômica gera cautela nos brasileiros
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:47

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:47

Supermercados de Vitória: Perim, Carone, Ok e Epa
Consumidores capixabas reclamam de preços elevados da carne bovina Crédito: Isabella Arruda
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), recuou 0,6% em fevereiro deste ano, na comparação com janeiro. Em relação a fevereiro de 2020, a queda chegou a 25,3%.
Esse é o pior mês de fevereiro da série histórica iniciada em 2010. Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, os brasileiros estão mais cautelosos na hora de comprar em razão de incertezas econômicas.
Na passagem de janeiro para fevereiro, cinco dos sete componentes da ICF tiveram recuo, com destaque para o momento para a compra de bens duráveis (-4,7%). Dois itens tiveram alta: perspectiva de consumo (1,2%) e nível de consumo atual (3,4%).
Já na comparação com fevereiro de 2020, todos os sete componentes da ICF tiveram queda. As maiores retrações foram observadas no momento para a compra de duráveis (-39,6%), perspectiva de consumo (-31,7%) e renda atual (-30,6%).

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