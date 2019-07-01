Home
>
Economia (BR)
>
IBGE corta do censo questões sobre renda, emigração e posse de bens

IBGE corta do censo questões sobre renda, emigração e posse de bens

O questionário básico, que é aplicado a 90% dos cerca de 71 milhões de domicílios brasileiros ficou com 26 questões, oito a menos do que em 2010