Home
>
Economia (BR)
>
Gustavo Montezano é escolhido para assumir a presidência do BNDES

Gustavo Montezano é escolhido para assumir a presidência do BNDES

Ele atua no governo federal e ocupa o cargo de secretário especial adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento, do Ministério da Economia