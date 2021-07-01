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Ministro da Economia

Guedes volta a defender novo imposto nos moldes da extinta CPMF

Segundo o ministro da Economia, as pessoas são contra esse imposto por causa da "economia de drogas, de corrupção e do tráfico de armas"

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 19:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 19:05
O ministro Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes; Crédito: Alan Santos/PR
ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender um imposto sobre transações financeiras (nos moldes da extinta CPMF) para compensar a desoneração da folha de pagamento.
"Esse imposto sobre pagamento não é declaratório, não tem que preencher papel, não tem que pagar advogado, ninguém está isento Falam que ele é regressivo, cruel, mas não é. Se todo trabalhador que ganha R$ 1.500 receber um aumento de R$ 1,50, já compensa essa incidência do tributo", afirmou, em evento virtual organizado pelo empresário Abílio Diniz.
Para Guedes, as pessoas são contra esse imposto por causa da "economia de drogas, de corrupção e do tráfico de armas". "Todo mundo pagaria e as digitais poderiam ficar em transações bancárias, e aí o próprio banco fica apavorado e diz que vai destruir o sistema de intermediação financeira. O banco quer beber dessa água sozinha", argumentou.

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