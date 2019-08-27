Home
Guedes quer dinheiro de Caixa e BNDES para liberar R$ 13 bilhões

Ministro da Economia quer que bancos antecipem o repasse de, respectivamente, 50% e 60% dos dividendos (a fatia do lucro que é distribuída aos acionistas) do primeiro semestre