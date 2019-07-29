Brasília

Guedes e Toffoli discutem ações no STF e necessidade de pacto federativo

O assunto do encontro foi divulgado pela assessoria de Guedes após a reunião ter ocorrido.

Publicado em 29 de julho de 2019 às 23:15 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: (Windows)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nesta segunda-feira, 29 para tratar de ações judiciais entre os Estados e a União que tramitam no STF, e sobre a necessidade da realização de um pacto federativo. O assunto do encontro, que aconteceu por volta das 16h30 na sede do tribunal, foi divulgado pela assessoria de Guedes, após a reunião ter ocorrido.

O ministro da Economia recentemente afirmou que o governo dará um "passo mais avançado" no segundo semestre com o estabelecimento de um novo pacto Federativo. Segundo ele, este pacto permitirá que recursos que atualmente estão "carimbados" possam ser usados de forma mais eficiente.

Toffoli também já defendeu mudanças na área, assim como reformas nos sistemas tributário e previdenciário. O STF é o órgão do Judiciário responsável por julgar conflitos federativos, e acumula ações em que Estados e União estão em lados opostos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta