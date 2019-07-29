Home
>
Economia (BR)
>
Guedes e Toffoli discutem ações no STF e necessidade de pacto federativo

Guedes e Toffoli discutem ações no STF e necessidade de pacto federativo

O assunto do encontro foi divulgado pela assessoria de Guedes após a reunião ter ocorrido.

Agência Estado

Publicado em 29 de julho de 2019 às 23:15

 - Atualizado há 6 anos

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: (Windows)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nesta segunda-feira, 29 para tratar de ações judiciais entre os Estados e a União que tramitam no STF, e sobre a necessidade da realização de um pacto federativo. O assunto do encontro, que aconteceu por volta das 16h30 na sede do tribunal, foi divulgado pela assessoria de Guedes, após a reunião ter ocorrido.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

> Crítica de Guedes à oposicionistas repercute nas redes sociais

O ministro da Economia recentemente afirmou que o governo dará um "passo mais avançado" no segundo semestre com o estabelecimento de um novo pacto Federativo. Segundo ele, este pacto permitirá que recursos que atualmente estão "carimbados" possam ser usados de forma mais eficiente.

> Raquel Dodge recorre de decisão de Toffoli sobre Coaf

Toffoli também já defendeu mudanças na área, assim como reformas nos sistemas tributário e previdenciário. O STF é o órgão do Judiciário responsável por julgar conflitos federativos, e acumula ações em que Estados e União estão em lados opostos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais