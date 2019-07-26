Trabalho interministerial

Grupo da Economia, Justiça e BC estuda como aperfeiçoar consignado do INSS

O grupo irá mapear e sistematizar as atuais normas, exigências e procedimentos formais, materiais e tecnológicos

Publicado em 26 de julho de 2019 às 12:45 - Atualizado há 6 anos

Grupo da Economia, Justiça e BC estuda como aperfeiçoar consignado do INSS Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O governo federal criou um grupo de trabalho interministerial para propor medidas de aperfeiçoamento de empréstimos consignados pagos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A portaria de criação do grupo está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (26). O grupo terá duração de noventa dias.

Coordenado pelo INSS, o grupo terá ainda em sua composição representantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Banco Central do Brasil e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).

Dentre as tarefas, a equipe terá de "mapear e sistematizar as atuais normas, exigências e procedimentos formais, materiais e tecnológicos relacionados à operacionalização de consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito nos benefícios pagos pelo INSS" e "realizar estudos buscando a melhoria na definição dos limites da publicidade e propaganda relacionado à oferta de crédito consignado, incluindo proposta de adoção de mecanismos de autorregulação por parte das instituições financeiras".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta