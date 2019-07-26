Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Grupo da Economia, Justiça e BC estuda como aperfeiçoar consignado do INSS
Trabalho interministerial

Grupo da Economia, Justiça e BC estuda como aperfeiçoar consignado do INSS

O grupo irá mapear e sistematizar as atuais normas, exigências e procedimentos formais, materiais e tecnológicos

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:45

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:45

Grupo da Economia, Justiça e BC estuda como aperfeiçoar consignado do INSS Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O governo federal criou um grupo de trabalho interministerial para propor medidas de aperfeiçoamento de empréstimos consignados pagos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A portaria de criação do grupo está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (26). O grupo terá duração de noventa dias.
Coordenado pelo INSS, o grupo terá ainda em sua composição representantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Banco Central do Brasil e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).
Dentre as tarefas, a equipe terá de "mapear e sistematizar as atuais normas, exigências e procedimentos formais, materiais e tecnológicos relacionados à operacionalização de consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito nos benefícios pagos pelo INSS" e "realizar estudos buscando a melhoria na definição dos limites da publicidade e propaganda relacionado à oferta de crédito consignado, incluindo proposta de adoção de mecanismos de autorregulação por parte das instituições financeiras".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre ator Michael Patrick, de Game of Thrones, aos 35 anos
Imagem de destaque
Lua Minguante: veja o que cada signo deve desapegar
Imagem de destaque
Fã de Sonic? 8 nomes para cachorros inspirados nos personagens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados