Diplomacia brasileira

Governo reconvoca chefe da embaixada dos EUA e devolve carta de Trump

Decisão ocorre depois de republicano anunciar sobretaxa de 50% para produtos brasileiros e citar perseguição a Bolsonaro

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:51

WASHINGTON E BRASÍLIA - O Itamaraty convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, para uma segunda reunião na chancelaria, na quarta-feira (9), em novo gesto para demonstrar contrariedade com a ofensiva de Donald Trump contra a gestão do petista.>

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Trump publicou a carta em uma rede social, também nesta quarta.>

O americano afirma que a forma como o Brasil tem tratado Bolsonaro é uma "vergonha" e que o julgamento contra o ex-presidente é uma "caça às bruxas" que precisa ser encerrada imediatamente".>

>

Segundo a carta, as tarifas serão cobradas a partir de 1º de agosto. Trump fala em ordens "secretas e ilegais" emitidas contra plataformas de mídia nos Estados Unidos, e violação à "liberdade de expressão de americanos".>

Mais cedo, o ministério das Relações Exteriores já tinha convocado Escobar para dar explicações em uma primeira reunião. O governo Lula manifestou sua contrariedade com as notas de Trump que defenderam Bolsonaro e disseram que ele sofre perseguição política do governo e do Judiciário.>

Depois, ele foi reconvocado diante do anúncio das tarifas contra o Brasil.>

Em um comunicado, a embaixada dos EUA em Brasília disse que Escobar participou de reuniões com autoridades brasileiras no Itamaraty. "Como política, não comentamos conversas diplomáticas privadas", disse a missão.>

Em reação à sobretaxa, Lula afirmou que a medida será respondida por meio da lei de reciprocidade.>

"É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de US$ 410 bilhões ao longo dos últimos 15 anos", escreveu Lula no X (antigo Twitter).>

"O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática", diz ainda a nota do Planalto.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta