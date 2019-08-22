Home
Governo quer testar nova CPMF em período de seis meses a um ano

O tributo criado pela equipe econômica, que vem sendo chamada internamente apenas de contribuição previdenciária (CP) , deve vigorar com alíquota reduzida.