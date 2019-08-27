Home
>
Economia (BR)
>
Governo quer rever isenções de IR para portadores de doença grave

Governo quer rever isenções de IR para portadores de doença grave

O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou nesta terça-feira (27), que o governo quer propor uma ampla faxina no Imposto de Renda