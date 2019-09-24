Home
Governo quer R$ 20 bilhões com imposto sobre férias, 13º e horas extras

Lei sancionada por Bolsonaro altera regras para cobrança sobre acordos trabalhistas e estabelece que os valores não poderão ser mais declarados apenas como indenizatórios