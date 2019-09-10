Home
>
Economia (BR)
>
Governo planeja cobrar imposto de 0,4% para saques e depósitos

Governo planeja cobrar imposto de 0,4% para saques e depósitos

Pagamentos no débito e no crédito serão tributados em 0,2% em nova versão da CPMF. Alíquotas devem aumentar no futuro