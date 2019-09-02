Home
>
Economia (BR)
>
Governo libera R$ 600 milhões para destravar PAC e Minha Casa Minha Vida

Governo libera R$ 600 milhões para destravar PAC e Minha Casa Minha Vida

O dinheiro deve ajudar a aliviar os atrasos no programa, que dizem respeito a imóveis da faixa 1, que atende famílias com renda de até R$ 1.800