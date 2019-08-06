Home
Governo do ES pode lançar concurso público em 2020

Secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, diz que há possibilidade de vagas para professores e médicos

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 23:16

 - Atualizado há 6 anos

De acordo com Lenise, este ano o momento ainda é de observação e análise do cenário econômico do país. Com isso, contratações de pessoal estão suspensas por determinação do governador. Crédito: Guilherme Ferrari

O governo do Estado não deve lançar nenhum concurso público neste ano, mas há possibilidade para 2020, como admite a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

De acordo com Lenise, este ano o momento ainda é de observação e análise do cenário econômico do país. Com isso, contratações de pessoal estão suspensas por determinação do governador. No entanto, ela sinaliza a possível abertura de uma seleção no ano que vem a depender de uma série de análises. Mas que possíveis áreas contempladas seriam as de educação e saúde. Até o final do ano, 3.128 servidores estaduais terão preenchido os requisitos para se aposentar, conforme mostrou o Gazeta Online.

“Hoje as contratações estão suspensas por causa do decreto de contenção de gastos que foi assinado. Estamos fazendo uma análise hoje para os anos subsequentes de possíveis aposentados, realocações e mesmo da necessidade da presença fixa de servidores em algumas funções. Vamos ter 2019 para fazer essa leitura e, a depender também da economia, possivelmente teremos concurso em 2020”, diz.

VAGAS

A secretária ressalta que, se aberto, esse concurso não teria a mesma proporção de vagas quanto o número de servidores prestes a se aposentar porque o governo pretende fazer uma realocação de servidores entre áreas.

“Acredito que não será [um concurso] que contemple o universo de servidores que estão saindo, mas talvez funções como professores e médicos, já que em áreas administrativas vamos fazer essa otimização de equipe diante da nova realidade tecnológica”.

Diante de investimentos em tecnologia e otimização de processos feitos pelo governo, Lenise explica que muitos setores já não desempenham mais as mesmas atividades e que, por isso, demandam menos mão de obra. Esses trabalhadores poderão ir para outras áreas que possuem carência de força de trabalho.

“Estamos investindo em serviços cada vez mais digitais, que implicam em novas rotinas administrativas. Esses investimentos faz com que a gente revise o número de servidores que serão necessários para os anos subsequentes”, afirma.

