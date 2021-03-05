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Custo alto

Governo avalia colchão tributário e fundo para baixar preço dos combustíveis

Ministério de Minas e Energia estuda dois sistemas para tentar estabilizar os preços, que poderão inclusive conviver ao mesmo tempo, dependendo da situação do mercado

Publicado em 04 de Março de 2021 às 21:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mar 2021 às 21:17
Posto Petrobras da avenida César Hilal, em Vitória
Posto de combustível: preços nas alturas Crédito: Ricardo Medeiros
O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho, disse que o governo federal estuda dois sistemas para tentar estabilizar o preço dos combustíveis, que poderão inclusive conviver ao mesmo tempo, dependendo da situação do mercado.

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A alta do preço dos combustíveis, principalmente do diesel, que afeta os caminhoneiros, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tem sido criticada constantemente pelo presidente e foi apontada como possível estopim para a queda do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.
Um dos estudos em andamento, segundo Coelho, é o do já cogitado fundo de estabilização de preços, que depende de aporte robusto para começar a funcionar. Segundo Coelho, as fontes de aporte também vêm sendo avaliadas, como utilizar uma parcela dos royalties ou parte da comercialização do petróleo da União, decorrente dos contratos de partilha, exemplifica o secretário.

Preço dos combustíveis na Grande Vitória

Outra saída seria reviver a Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide), um colchão alimentado pela cobrança de tributo sobre os combustíveis, acionado em caso de preços em alta e realimentado quando o petróleo estiver em baixa.

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"O fundo pode andar junto com a Cide, porque só deve ser usado em momentos de pico do preço. Um funciona em um momento e o outro em outro momento", explicou em live.
Ele ressaltou ainda, que os aportes do fundo precisam ser realmente fortes ou corre-se o risco de não ter recursos suficientes para aplicar no momento correto.

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