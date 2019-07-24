Liberação dos recursos

Governo anuncia detalhes para saques das contas do FGTS

O calendário começa em agosto e seguirá até março de 2020, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:38 - Atualizado há 6 anos

Governo anuncia detalhes do saque do FGTS Crédito: Arquivo

O governo federal anunciou na tarde desta quarta-feira (24) duas medidas para permitir o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que devem injetar R$ 42 bilhões na economia até 2020, segundo confirmou o ministro da Economia Paulo Guedes na terça-feira (24).

Neste ano, será possível retirar até R$ 500 de cada conta que o trabalhador tem no fundo. A nova condição vai valer para cotistas ativos e inativos. A outra mudança será o saque anual.

As medidas, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, devem ajudar até 96 milhões de trabalhadores e vem da preocupação do presidente Bolsonaro com os mais de 60 milhões de brasileiros endividados, que têm o nome sujo no Serasa.

O QUE FOI ANUNCIADO

Governo anuncia regras para saque do FGTS Crédito: Reprodução

VEJA TRANSMISSÃO

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta