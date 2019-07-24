Home
>
Economia (BR)
>
Governo anuncia detalhes para saques das contas do FGTS

Governo anuncia detalhes para saques das contas do FGTS

O calendário começa em agosto e seguirá até março de 2020, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:38

 - Atualizado há 6 anos

Governo anuncia detalhes do saque do FGTS Crédito: Arquivo

O governo federal anunciou na tarde desta quarta-feira (24) duas medidas para permitir o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que devem injetar R$ 42 bilhões na economia até 2020, segundo confirmou o ministro da Economia Paulo Guedes na terça-feira (24). 

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

Neste ano, será possível retirar até R$ 500 de cada conta que o trabalhador tem no fundo. A nova condição vai valer para cotistas ativos e inativos. A outra mudança será o saque anual.

> Saque das contas do FGTS: ponto a ponto o que sabemos até agora

As medidas, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, devem ajudar até 96 milhões de trabalhadores e vem da preocupação do presidente Bolsonaro com os mais de 60 milhões de brasileiros endividados, que têm o nome sujo no Serasa.

O QUE FOI ANUNCIADO

> Governo vai repassar 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores

> Saques do FGTS poderão ser feitos a partir de setembro deste ano

Governo anuncia regras para saque do FGTS Crédito: Reprodução

VEJA TRANSMISSÃO

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

dinheiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais