Golpe do FGTS na internet faz 40 vítimas a cada uma hora no ES

Criminosos se passam pela Caixa Econômica Federal para roubar dados por mensagens no Whatsapp, SMS, postagens em redes sociais. Golpistas ainda criam sites falsos