Gasolina barata provoca fila em postos de combustíveis em Vitória

Pelo menos dois postos na capital capixaba estão vendendo o combustível a R$ 3,99

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 16:31 - Atualizado há 6 anos

Motoristas fazem fila para abastecer a preço promocional em postos de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Alguns motoristas encararam fila no trânsito na manhã desta quarta-feira (07), em Vitória, mas o motivo é bom. Pelo menos dois postos de combustíveis abaixaram significativamente o preço da gasolina e provocaram um engarrafamento nas bombas de abastecimento.

Os postos estão localizados na Marechal Mascarenhas de Moraes, próximo à Praça do Papa, e na Reta da Penha, já perto do cruzamento com a Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto. O motorista, contudo, apenas abastecerá nesse preço caso efetue o pagamento em dinheiro ou débito.

Quem se surpreendeu com o preço foi o condutor Sullivan Leal. "Ontem (terça-feira) eu abasteci na BR 262, em Cariacica, a R$ 4,55 o litro. "Hoje eu passei pela Reta da Penha e vi a R$ 3,99. Uma diferença muito grande, visto que nos últimos dias o que vimos foi elevação do preço médio do combustível. Acabou que abasteci mais caro, porém não deixa de ser uma surpresa boa", disse.

Questionado pela reportagem, o Sindipostos informou que essa é uma condição pontual e de cada revendedor. O sindicato disse que o preço médio de compra da gasolina no Estado está em torno de R$ 3,96 o litro, e esse preço promocional pode ser uma situação especial de compra obtida pelos postos junto à distribuidora.

FILA POR GASOLINA

